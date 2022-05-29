Скончалась актриса и бывший депутат Сейма Аусма Кантане

29 мая в возрасте 80 лет скончалась актриса и бывший депутат Сейма Латвии, вдова поэта Имантса Зиедониса Аусма Кантане-Зиедоне. Об этом сообщает в социальных сетях министр иностранных дел.

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Аусма Кантане-Зиедоне родилась 10 ноября 1941 года в Риге, в 1963 году окончила актерское отделение Театрального факультета Государственной консерватории им. Язепа Витола, получив специальность актера.

Сразу после этого она начала работать актрисой в театре "Дайлес". За свою жизнь Кантане-Зиедоне выполняла различные общественно значимые работы, а также обучала других, в том числе работала преподавателем в Хоровой школе Рижского Домского собора.

Аусма Кантане-Зиедоне была депутатом Сейма восьмого и девятого созывов. За свою жизнь она получила несколько наград и премий, в том числе Орден Трех Звезд 3-й степени.