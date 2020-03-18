Скончалась депутат Сейма и экс-замглавы KNAB Юта Стрике

Бывшая заместитель главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в последние годы занимавшаяся политикой в составе Новой консервативной партии Юта Стрике скончалась после болезни. Об этом сообщил лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс.

Борданс подтвердил, что смерть Стрике не связана с заболеванием Covid-19.

Стрике 1970 г. рожд. стала известна в обществе благодаря своей работе в KNAB. С 1993 по 2003 год она служила в Полиции безопасности, в 2000 году стала начальником отдела активных разработок, в 2003 году выдвигалась на должность начальника БПБК, но не была утверждена и стала замначальника БПБК по вопросам борьбы с коррупцией.

Стрике была уволена из KNAB в 2013 году, распоряжением тогдашнего премьер-министра Валдиса Домбровскиса была восстановлена в должности, но в 2014 году снова утратила ее.

В 2017 году Стрике была избрана от НКП в Рижскую думу, затем в 13-й Сейм.