Скончалась управляющая волости, возможно, заразившаяся на выездной вакцинации

После смерти управляющей волости Менгелес Огрского края начата проверка обстоятельств, при которых происходила выездная вакцинация против Covid-19.

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Об этом рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэлс Павлютс. По его словам, женщина обеспечивала транспортные услуги помощнице семейного врача Аусмы Лиците. Иными словами, управляющая возила медика, который прививал от Covid-19 пожилых жителей волости.

Павлютс выразил соболезнование родным и близким скончавшейся женщины, а также поблагодарил всех, кто участвует в процессе вакцинации. При этом глава Минздрава призвал соблюдать все меры предосторожности, чтобы не подвергать себя опасности.

В Национальной службе здравоохранения пояснили, что случай смерти управляющей Менгельской волости расследуется также Центром профилактики и контроля заболеваний и Инспекцией здравоохранения. Лишь после того, как эти ведомства представят свои заключения, можно будет делать выводы об обстоятельствах данного дела.

В свою очередь Национальная служба здравоохранения призвала медиков врачебной практики связаться с жителями, к которым в определенные даты приезжала фельдшер, и выяснить состояние их здоровья.