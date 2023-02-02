Скончался бывший депутат Сейма Иоахим Зигерист
Foto: F64

В ночь на 28 января скончался бывший депутат Сейма Иоахим Зигерист, подтвердил агентству LETA друг политика Одиссей Костанда.

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По данным архива агентства LETA, Зигерист родился 29 января 1947 года в земле Шлезвиг-Гольштейн, в Германии. Карьеру журналиста начал в 1969 году. В 1992 году получил латвийское гражданство.

В 1993 году на выборах в 5-й Сейм баллотировался по списку LNNK и был избран депутатом. Исполнял обязанности члена комиссии по социальным и трудовым вопросам Сейма. В том же году политик организовал "Офис заботы", где одинокие пенсионеры стали бесплатно получать лекарства и продукты. Зигерист был исключен из LNNK в ноябре 1994 года за "дискредитирующие действия".

В 1994 году Сейм исключил политика из парламента по требованию мандатной комиссии за неявку на пленарные заседания.

Хотя Зигерист не баллотировался на выборах в 6-й Сейм, основанная им партия "Народное движение за Латвию" (НДЛ) получила 16 мест и образовала коалицию с Демократической партией "Саймниекс", однако Сейм не утвердил правительство, сформированное этой коалицией. После неудачного старта НДЛ на выборах в 7-й Сейм (набрала 1,7% голосов) Зигерист решил прекратить деятельность этой партии и вернулся в Германию.

В 2016 году были опубликованы его мемуары "Иоахим Зигерист. О себе, о Германии и о Латвии".

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