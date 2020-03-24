В конце прошлой недели скончался бывший директор Департамента инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн. Об этом сообщает Латвийское телевидение.

Игорь Волкинштейн — один из подозреваемых по делу о закупках Rīgas satiksme. В прошлом году он был арестован сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а позже освобожден под залог 100 000 евро.

Волкинштейн и группа высокопоставленных должностных лиц подозреваются во взяточничестве и легализации преступно нажитых средств. Известно, что в Rīgas satiksme он контролировал поставку транспортных средств предприятиями Solaris и Škoda Transportation.