Скончался бывший мэр Даугавпилса и депутат Сейма

Сегодня скончался бывший мэр Даугавпилса и депутат 8-го и 9-го Сейма Алексей Видавский, сообщается на сайте Даугавпилсского самоуправления.

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Алексей Видавский родился в Даугавпилсе 19 сентября 1943 года. Он окончил 3-ю Даугавпилсскую среднюю школу, после чего начал работу на заводе химического волокна в Даугавпилсе.

В 1975 году получил высшее образование в Рижском политехническом институте. Позже занимал должность заместителя директора завода химволокна.

С 1994 по 2001 год Видавский был мэром Даугавпилса.

В 2002 году он был избран в 8-й Сейм от объединения "За права человека в единой Латвии", а в 2006 году — в 9-й Сейм по списку "Центра согласия".

Видавский был удостоен звания почетного жителя Даугавпилса.