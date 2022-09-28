Скончался бывший мэр Риги Марис Пургайлис

26 сентября ушел из жизни бывший мэр Риги Марис Пургайлис (1947 г.р.). Об этом сообщили его родственники.

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Пургайлис возглавлял Рижскую думу с 1994 по 1997 год. Марис Пургайлис также являлся профессором и деканом факультета экономики Латвийского Университета.

После окончания Рижской 1-й средней школы им. Л. Паэгле Пургайлис поступил на факультет экономической кибернетики ЛУ, получив там специальность экономиста-математика.

В 1971 года Пургайлис работал преподавателем, а также с тех пор он писал учебники и научные статьи.

В 1991 году был избран депутатом Рижского городского совета, позже возглавил думскую бюджетную комиссию.

В 1993 году Пургайлис стал деканом факультета управления и экономики ЛУ.

В Рижскую думу Марис Пургайлис был избран по списку Латвийского независимого движения и партии "зеленых".

Прощание с бывшим мэром состоится 3 октября, в 13.00, в Большом зале Рижского крематория.