Скончался бывший министр иностранных дел и врач Георг Андреев

Об этом сообщил нынешний глава Министерства иностранных дел (МИД) Эдгар Ринкевич в сети Twitter.

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От своего имени и от имени МИД Ринкевич высказал глубокие соболезнования близким и друзьям бывшего министра иностранных дел, дипломата, врача и профессора Андреева.

"Мы потеряли выдающегося и эрудированного человека, который внес неоценимый вклад в развитие латвийской медицины и дипломатии", — написал Ринкевич.

Латвийское общество анестезиологов и реаниматологов сообщает, что родившийся 30 октября 1932 года профессор скончался на 90-м году жизни.

Андреев — один из основателей общества анестезиологии и реаниматологии как профессиональной организации и ассоциации, один из основоположников профессионального образования и науки в этих областях. Организовал курсы анестезиологов-реаниматологов в Рижском медицинском институте, подготовку медицинских сестер-анестезиологов. С 1966 года он был первым председателем Латвийской ассоциации реаниматологов. С 8 февраля 1973 года Андреевс был первым заведующим только что созданной кафедры анестезиологии и реанимации Рижского медицинского института.

В девяностые годы прошлого века он увлекся политикой. В 1990 году он был избран в Верховный Совет, голосовал за восстановление независимости Латвии. Андреев был министром иностранных дел в первом правительстве Ивара Годманиса.

В 1993 году дипломат был избран в 5-й Сейм. С 1995 по 1998 год он был послом Латвии в Канаде, с 1998 по 2004 год — послом Латвии в Совете Европы.

В 2004 году политик был избран в Европарламент и признан европейским человеком года в Латвии. Был консультантом Министерства иностранных дел, почетным членом Латвийской ассоциации врачей и Латвийского общества анестезиологов-реаниматологов.

Андреев внес огромный вклад в латвийскую медицину, государственность, дипломатию и политику.