Скончался директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис
Foto: LETA

В ночь на четверг, 11 ноября, в возрасте 60 лет скончался директор Бюро по защите Сатверсме (SAB), бывший генеральный прокурор Янис Майзитис.

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Согласно архивам агентства LЕТА, Майзитис 1961 года рождения впервые был утвержден генеральным прокурором в 2000 году, а в 2013 году был назначен директором SAB.

Майзитис начал свою карьеру в 1984 году следователем Валмиерского межрайонного следственного управления Министерства внутренних дел. С 1991 по 1994 год работал следователем Цесисской районной прокуратуры, а в 1994 году был назначен главным прокурором Цесисской районной прокуратуры.

С 2000 по 2010 год Майзитис был генеральным прокурором Латвии. В 2010 году Сейм большинством в два голоса отклонил повторное утверждение Майзитиса на этой должности.

В 2010-2011 годах Майзитис работал советником министра юстиции. С 2011 по 2013 год он был советником по национальной безопасности тогдашнего президента Андриса Берзиньша и секретарем совета национальной безопасности.

Майзитис также был преподавателем Латвийского университета и автором нескольких научных публикаций.

Он награжден памятным знаком участника баррикад 1991 года, почетной медалью судебной системы и орденом Трех звезд второй степени.

В SAB агентству LЕТА сообщили, что в настоящее время обязанности директора выполняет первый заместитель Андис Фрейманис. Кандидат на должность директора БЗС выдвигается советом национальной безопасности и избирается Сеймом открытым голосованием сроком на пять лет.

SAB выражает свои соболезнования семье Майзитиса, дочери Анне, родственникам, друзьям, коллегам, студентам и всем, кто его знал. Бюро отмечает, что Майзитис был "настоящим патриотом Латвии, порядочным человеком, выдающимся юристом и заботливым отцом.

Президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и спикер Сейма Инара Мурниеце выразили соболезнования родственникам Майзитиса в социальных сетях. Сейм в начале заседания почтил его память минутой молчания.

Майзитис также был преподавателем Латвийского университета и автором нескольких научных публикаций.

Майзитис награжден памятным знаком участника баррикад 1991 года, почетной медалью Судебной системы и орденом Трех звезд второй степени.

Агентству LETA в SAB сообщили, что в настоящее время директором офиса является Андис Фрейманис, первый заместитель директора бюро. Кандидат на должность директора SAB выдвигается Советом национальной безопасности и избирается Сеймом открытым голосованием сроком на пять лет.

SAB выражает свои глубочайшие соболезнования семье Майзитиса, дочери Анне, родственникам, друзьям, коллегам, студентам и всем, кто ее знал. SAB отмечает, что Майзитис был "настоящим патриотом Латвии, порядочным человеком, выдающимся юристом и заботливым отцом".

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