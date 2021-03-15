Скончался экс-председатель Национального объединения Гринблатс
Foto: F64

Ветеран латвийской политики, депутат Сейма Марис Гринблатс (1955 г.р.), работавший министром образования и науки в 1995-1997 годах и возглавлявший в свое время политическое объединение "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, скончался в возрасте 66 лет. Об этом в Twitter сообщил представитель Нацблока Александр Кирштейнс.

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В 1973 году Гринблатс окончил Кулдигскую среднюю школу №1. В 1974-м был призван в Советскую армию, работал слесарем в автомастерской. После службы продолжил работу слесарем.

В 1982 году получил диплом на отделении философии Латвийского государственного университета. Работал социологом, педагогом. В 1990–1993 годы был делегатом Гражданского Конгресса, заместителем председателя и председателем.

В 1983 году перебрался с семьей в Мадону, работал учителем, дворником и сторожем.

С момента восстановления независимости Латвии регулярно избирался депутатом Сейма. Сложил мандат в 1995 году, чтобы занять пост министра образования и науки в правительстве Андриса Шкеле.

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