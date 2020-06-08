Скончался еще один латвиец, у которого был выявлен Covid-19

За минувшие сутки в Латвии сделано 662 тестов на Covid-19, новых случев заболевания не выявлено, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC). Однако скончался один из пациентов, у котого ранее был выявлен коронавирус. Больному находился в возрастной группе 85-90 лет и также имел различные хронические болезни.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

В целом в Латвии проведено 118 322 анализов, Covid-19 подтвержден у 1088 человек.

781 человек уже выздоровел, 26 человек скончались.

Сейчас в стационарах лечение проходят 11 человек, у 6 заболевание средней тяжести, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц уже выписано 166 пациентов, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья.