Скончался постоялец Центра социальной опеки в Элее: у него был констатирован Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В четверг утром скончался постоялец Центра социальной опеки и реабилитации в Элее, у которого на прошлой неделе диагностировали коронавирус. Эта информацию подтвердила пресс-секретарь Елгавской краевой думы Дацце Канепоне.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

По ее словам, утром внезапно скончался 76-летний мужчина, заболевший коронавирусом. На прошлой неделе он был изолирован от других постояльцев Центра. Как отмечают сотрудники центра, еще в среду мужчина был бодр и полон сил, у него не проявлялись никакие симптомы заболевания. Еще утром он завтракал, выражая свое недовольство условиями карантина, из-за которых ему приходится проводить время в четырех стенах.

Лечащий врач отметил, что пациент жаловался только на повышенное давление. Тело покойного направлено в Центр патологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, где должна установить точную причину смерти.

По предварительным данным, у остальных постояльцев Центра социальной опеки и реабилитации в Элее, а также у персонала анализы не показали Covid-19. В целом анализы были проведены 86 лицам, связанным с этим учреждением.

Как уже сообщалось ранее, на прошлой неделе в этом центре коронавирус был констатирован у одного клиента и трех сотрудников.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

14

Source

LETA

Tags

коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form