Скончался постоялец Центра социальной опеки в Элее: у него был констатирован Covid-19

В четверг утром скончался постоялец Центра социальной опеки и реабилитации в Элее, у которого на прошлой неделе диагностировали коронавирус. Эта информацию подтвердила пресс-секретарь Елгавской краевой думы Дацце Канепоне.

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По ее словам, утром внезапно скончался 76-летний мужчина, заболевший коронавирусом. На прошлой неделе он был изолирован от других постояльцев Центра. Как отмечают сотрудники центра, еще в среду мужчина был бодр и полон сил, у него не проявлялись никакие симптомы заболевания. Еще утром он завтракал, выражая свое недовольство условиями карантина, из-за которых ему приходится проводить время в четырех стенах.

Лечащий врач отметил, что пациент жаловался только на повышенное давление. Тело покойного направлено в Центр патологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, где должна установить точную причину смерти.

По предварительным данным, у остальных постояльцев Центра социальной опеки и реабилитации в Элее, а также у персонала анализы не показали Covid-19. В целом анализы были проведены 86 лицам, связанным с этим учреждением.

Как уже сообщалось ранее, на прошлой неделе в этом центре коронавирус был констатирован у одного клиента и трех сотрудников.