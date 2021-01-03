Скончался профессор Рижского университета Страдиня Янис Райбартс

Рижский университет П. Страдиня (RSU) сообщил о кончине профессора Янис Райбартса (17..09.1939 — ум. 03.01. 2021).

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Райбартс закончил RSU (ранее — Рижский медицинский институт) в 1964 году, затем проработал три года участковым врачом в Даугавпилсе. В 1967 году вернулся в Ригу, где параллельно работе в поликлинике и позже также и 1-ой больнице учился в клинической ординатуре, а затем в аспирантуре.

В 1973 году Янис Райбартс начал преподавать и вплоть до своего ухода на пенсию в 2014 году проводил практические занятия для студентов-медиков 5-го и 6-го курсов RSU.