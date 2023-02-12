Скончался режиссер Михаил Груздов

В воскресенье утром, 12 февраля скончался режиссер и преподаватель актерского мастерства театра "Дайлес" Михаил Груздов, сообщается на странице театра в Facebook.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Михаил Груздов родился в 1953-м году в Валмиере. Учился на факультете режиссуры Театрального института имени Евгения Вахтангова, в начале 90-х работала режиссером в театре-студии "Перекресток " в Санкт-Петербурге, был также главным режиссером этого театра и преподавал актерское мастерство в Санкт-Петербургской Театральной академии.

С 1993 года начал ставить спектакли в латвийских театрах. С 2001 года - доцент Латвийской академии культуры, педагог актерского мастерства, а также магистр педагогической режиссуры.

В 2002 году по приглашению актерской труппы стал художественным руководителем театра "Дайлес". С 2005 по 2009 год Михаил Груздов был главным режиссером театра "Дайлес". Ставил спектакли также в других латвийских театрах, в том числе в Новом Рижском театре, Национальном театре, Лиепайском театре, Валмиерском театре, а также в Рижском русском театре имени Михаила Чехова.

В 2008 году Михаил Груздов был награжден Орденом трех звезд.

Театр выражает соболезнования родным и близким.