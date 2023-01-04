Скопления льда на Гауе сдвинулись к морю, уровень воды в реке упал
Foto: Facebook/Ādažu novads

Поскольку скопления льда на Гауе сдвинулись в сторону моря, уровень воды в реке в Адажском крае упал, сообщает самоуправление.

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Ночью лед начал двигаться в сторону моря, и уровень воды в Гауе возле Царникавы упал более чем на метр. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вчера уровень воды в реке составлял 2,21 метра, а сегодня в 10:20 снизился до 1,18 метра и продолжает падать.

Как сообщает самоуправление, все дороги, закрытые во вторник из-за затопления, вновь открыты для движения. Некоторые жители улицы Нурниеку, которые были эвакуированы во вторник, уже вернулись в свои дома.

Как сообщалось, во вторник из подтопленных рекой домов в Адажском крае были эвакуированы девять человек и два домашних животных, а восемь человек от эвакуации отказались.

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