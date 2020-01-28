Скорая помощь: не все больницы Латвии готовы к коронавирусу

Не все больницы Латвии полностью готовы к коронавирусу, предупредила на заседании комиссии Сейма по социальным и рабочим делам глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

В случае, если коронавирус будет констатирован в Латвии, пациента отправят в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, а если это будет ребенок — в Детскую клиническую университетскую больницу.

Глава СНМП не назвала конкретные больницы, которые, возможно, не готовы принять пациента с вирусом, но добавила, что даже региональным больницам рекомендовано закупить дополнительные средства защиты в течение этой недели.

По словам Ципуле, все университетские больницы к инфекции готовы. "Главное — поймать первый случай", — считает она.

Директор Центра контроля и профилактики заболеваний Юрис Перевозчиков рассказал депутатом, что сейчас врачи будут действовать по следующей схеме: если пациент обращается к врачу с инфекцией дыхательных путей, врач должен выяснить, бывал ли он в Китае и были ли у него контакты с кем-то, кто там бывал. Если вирус констатирован — пациент должен быть отправлен в стационар и изолирован, о его состоянии будут посылаться регулярные отчеты в ЦКПЗ, а лабораторные образцы — в RAKUS. Кроме того, будет выяснено, с кем пациент мог контактировать.

По словам представителя RAKUS Ангелики Крумини, диагностические комплекты уже заказаны и у врачей не будет сложностей в том, чтобы отличить коронавирус от гриппа.

Всем бригадам скорой помощи будут выданы необходимые средства защиты, кроме того, для них будут организованы тренировочные мероприятия.