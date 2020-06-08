Скорая помощь получила 25 тысяч защитных очков и 100 тысяч хирургических масок

В понедельник, 8 июня, Латвия получила груз со средствами индивидуальной защиты, закупленными в рамках единой европейской закупки, сообщает представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

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Отрасль здравоохранения получила 25 тысяч защитных очков и 100 тысяч хирургических масок. Эта поставка обошлась государству в 228 тысяч евро, из них 58 000 евро ушли на покупку масок и 170 000 на защитные очки. Инспекция здравоохранения и Центр по защите прав потребителей подтвердили, что средства соответствуют требованиям ЕС и их документы можно проследить.

На данный момент Еврокомиссия разрешает проблемы с централизованной закупкой респираторов и защитных комбинезонов, сообщила Букша. Единственный претендент, подавший заявку на участие в закупке, не может обеспечить комбинезоны необходимыми сертификатами.