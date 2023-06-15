Скорее недееспособен, но жив. Кабмин Кариньша выдержал голосование в Сейме

Большинство депутатов Сейма — представители нынешних коалиционных "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения — проголосовало против выражения недоверия премьер-министру Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство"), а значит и всему правительству. Однако переговоры о создании "расширенной коалиции" между пятью политическими силами — еще впереди.

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Против отставки проголосовали 53 депутата от коалиционных "Нового Единства", "Объединенного списка" и Нацобъединения, против 42 депутата от оппозиционных "Латвии на первом месте", "Стабильности", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных".

Прошение об отставке премьера Кариньша подали оппозиционные партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса и "Стабильность" Алексея Росликова. Обе эти политических силы оставлены в глухой оппозиции, "за бортом" переговоров о расширении коалиции, начатых после избрания президентом страны Эдгара Ринкевича.

"На основании того, что планы правительства, руководимого Кришьянисом Кариньшем, по трансформации экономике и преодолению спада благосостояния в стране, потерпели неудачу, а его желание после выборов президента, расширить коалицию, фактически парализовали деятельность правительства", — так объяснили в аннотации к проекту решения о недоверии главе Кабмина свою позицию инициаторы отставки.

Семинар о том, как наладить сотрудничество в коалиции

"Питье есть с собой? Еда? Мне дан час на выступление как докладчику", — начал дебаты с трибуны Сейма лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс, намекая на то, что говорить о судьбе правительства Кариньша можно долго. И даже устроить семинар, как это предлагал "Объединенный список" — о том, как лучше наладить сотрудничество в коалиции. Шлесерс поднялся на трибуну в худи с надписью Atlaist Saeimu! ("Распустить Сейм!"). Далее он указал на то, что всем очевидно: Латвия отстает экономически от Эстонии и Литвы, а правительство Кариньша живет по инерции, не будучи способным произвести необходимые реформы. Шлесерс упрекнул Кариньша, присутствующего в зале, что министры его правительства не могут выступить с конкретными предложениями, а рассуждают "вообще".

"Погода хорошая, люди на пляж собираются поехать, но они хотят знать — так у нас есть правительство или нет?", — спросил Шлесерс, намекая на ситуацию с затянувшимися переговорами о расширении коалиции. "Может все-таки пришлось время уйти, г-н Кариньш? Может быть, вы устали за пять лет?", — вопрошал политик. Оппозиционер призвал "Новое Единство" уже однажды внести ясность: остаются они в коалиции с нынешними партнерами "Объединенным списком" и Нацобъединением или создают новую с СЗК и "Прогрессивными". "Ну, если вы считаете, что во всем виноват Кариньш, ну тогда проголосуйте сегодня против Кариньша, найдите другого премьера и создайте уже новую коалицию", — призвал Шлесерс, говоривший с трибуны 45 минут монологом.

Каспарс Бришкенс, лидер "Прогрессивных", с которыми "Новое Единство" ведет переговоры о вхождении в коалицию, уложился в 15 минут. Политик сказал, что полгода правительство Кришьяниса Кариньша "работает как ленивый студент". "Поскольку коалиционные партии не доверяют друг другу, то мы сегодня голосуем за", — сказал Бришкенс, подчеркнул, что коалиция стала недееспособной. Далее Бришкенс, отметив, что "правительство должно быть динамичным", призвал привлекать в Латвию инвестиции, ратифицировать Стамбульскую конвенции, развивать проект Rail Baltica, а также решать проблемы здравоохранения и образования. "Спасибо вам, г-н Кариньш, что у вас есть смелость говорить о слабости коалиции", — сказал Бришкенс. Свою речь он закончил обращением к Кариньшу, которое начиналось со слов "будем работать вместе".

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Депутат от Национального объединения Янис Домбрава во время дебатов подчеркнул, что нынешнее правительство работало максимально динамично, если говорить о сфере безопасности.

Он подчеркнул, что за несколько месяцев был принят Закон о службе государственной обороны, а заявку на службу подало достаточное количество добровольцев. В сфере защиты информации также были приняты соответствующие законы. Кроме того, коалиция активно работала над противостоянием агентам российского влияния, отметил депутат.

"Это было самое мирное 9 мая, которое мы переживали за последнее время", — подчеркнул Домбрава.

По мнению парламентария, "шатать правительство, пытаться его изменить, привлекать в коалицию партию, которая выступает против Закона о полигоне в Селии, это безответственность". Домбрава добавил, что фракция Нацблока проголосует против отставки премьер-министра Кариньша.

Глава парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Викторс Валайнис заявил, что вопрос об отставке правительства и премьер-министра является чрезвычайно серьезным.

Он подчеркнул, что хорошую политику характеризуют важные для благополучия народа и страны решения, а нынешняя трехпартийная коалиция недееспособна.

"Мы видим, как Нацблок и "Объединенный список" отчаянно держатся за свои кресла и твердят, что это лучшая коалиция. Мы считаем, что у этой коалиции не хватает смелости", — отметил Валайнис.

Политик добавил, что нужно работать над тем, чтобы повышать благосостояние жителей, укреплять безопасность и развивать экономику государства.

"Нужно правительство, основанное на делах, а не на взаимных предупреждениях, линиях и еще чем-то", — подытожил Валайнис.

Между тем, депутат от Нацобъединения и глава Комиссии по иностранным делам Рихардс Колс подчеркнул, что "нет сильнее оппозиции, чем СЗК, и так должно остаться". По его мнению, требование об отставке не выдерживает критики.

Колс заявил, что несмотря на то, что у правительства есть свои плюсы и минусы, оно работает.

Переговоры о новой коалиции продолжатся

Проект решения о недоверии Кариньшу рассматривался в контексте последних событий.

Сразу после президентских выборов Кариньш, напомним, заявил, что нужно расширить коалицию. Сейчас коалиция состоит из "Нового Единства" (26 депутатов), "Объединенного списка (15) и Нацобъединения (13) — итого 54 голоса. За избрание Ринкевича голосовали 26 депутатов "Нового Единства", 16 — СЗК, 10 — "Прогрессивных" — суммарно 52 голоса. Исход президентских выборов дал повод предполагать — голосование за Ринкевича обрисовало новый состав коалиции. Однако премьер Кариньш продолжает настаивать — речь идет о "расширении коалиции": то есть, предполагается, что у входящих сейчас в правительство "Объединенного списка" и Нацобъединения есть шанс остаться у власти. В свою очередь, сами "Объединенный список" и Нацобъединение возражают против расширения коалиции. В среду, 14 июня, Кариньш заявил, что на переговоры о расширении коалиции приглашаются все пять политических сил.

Оппозиционные СЗК и "Прогрессивные" анонсировали еще до заседания Сейма, что проголосуют за выражение недоверия Кариньшу. Но сделают это с иной мотивацией, чем "Латвия на первом месте" и "Стабильность": то есть, по сути используют голосование, чтобы повысить свои акции на переговорах о создании новой коалиции. "Объединенному списку" и Нацобъединению в этой ситуации выгодно тянуть время: чем дольше продолжает существовать нынешний Камин Кариньша, тем дольше министры от этих партий остаются на своих местах. Премьерское "Новое Единство", инициировавшее переговоры, о расширении коалиции, не может взорвать свое правительство, пока не обозначены контуры новой коалиции.

К тому же действующий президент Эгилс Левитс дал понять, что не номинирует нового премьера, если нынешнее правительство развалится. Эту честь Эгилс Левитс намерен оставить новоизбранному президенту Эдгару Ринкевичу, который вступит в должность 8 июля.