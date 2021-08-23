Скоро в школу: дополненные образцы содержания учебников будут доступны учителям на специальном сайте

В связи с началом учебного года все усовершенствованные учебные пособия будут доступны учителям на сайте www.mape.skola2030.lv, сообщила LETA представитель Skola2030 Инесе Тамсоне.

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На странице mape.skola2030.lv опубликованы образцы тематических учебных пособий для 1-х, 2-х, 4-х, 5-х, 7-х, 8-х классов и почти полностью — для групп классов средней школы (10-12-е классы). Всего хранилище содержит образцы учебных пособий по 483 темам основного образования, а также 169 из 170 тематик для освоения основных курсов средней школы.

20 диагностирующих работ, а также образцы всех экзаменов — 6 относящихся к основному образования и 21 относящийся к среднему образованию — будут доступны не позже чем за год до первого экзамена.

В сентябре планируется публикация и презентация образцов и программ государственных проверочных работ оптимального уровня средней школы. Тамсоне указала, что 14 сентября состоится презентация работы по математике (для оптимального уровня), 21 сентября — по иностранному языку, 23 сентября — по математике (общего уровня, который могут давать воспитанники учреждений профессионального образования), а 28 сентября — по латышскому языку.

Примеры учебных пособий Skola2030 созданы как стартовый комплект для реализации учебного содержания, они не включают в себя все необходимые учебники для освоения всех тем. В образце или примере учебных пособий в комплект по каждой теме включены раскрытие темы для учащегося, задачи, напоминания и другие наглядные пособия, а также образцы для оценки успеваемости учащихся. Каждый набор тем состоит из руководства для учителя и учебных пособий для немедленного использования при работе с учениками.