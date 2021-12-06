SKPC: случаи омикрон-штамма должны еще быть подтверждены; заболевшие прибыли в Латвию из Швеции
Foto: Publicitātes foto

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC) получил от "E. Gulbja laboratorija" информацию о двух образцах, в которых выявлены характерные для омикрон-штамма мутации коронавируса, но окончательно это должна подтвердить Национальная референтная лаборатория после секвенирования.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сегодня утром SKPC начал эпидемиологическое расследование этих двух случаев. Установлено, что это два человека в возрасте от 30 до 49 лет, которые вернулись в Латвию 4 декабря с крупного международного мероприятия в Хальмстаде (Швеция) рейсом airBaltic BT13 и сдали тесты в аэропорту.

SKPC запросил списки пассажиров рейса, чтобы установить контактных лиц. В то же время центр призывает и других пассажиров внимательно следить за своим самочувствием и здоровьем. Эпидемиологическое расследование продолжается.

SKPC предлагает пассажирам, вернувшимся в Латвию указанным рейсом, понаблюдать за своим здоровьем и на седьмой день сдать тест.

Центр проинформировал государства-члены ЕС, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Всемирную организацию здравоохранения о двух возможных случаях омикрон-штамма в Латвии.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2 констатирован в 17 европейских странах.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt