SKPC: случаи омикрон-штамма должны еще быть подтверждены; заболевшие прибыли в Латвию из Швеции

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC) получил от "E. Gulbja laboratorija" информацию о двух образцах, в которых выявлены характерные для омикрон-штамма мутации коронавируса, но окончательно это должна подтвердить Национальная референтная лаборатория после секвенирования.
Сегодня утром SKPC начал эпидемиологическое расследование этих двух случаев. Установлено, что это два человека в возрасте от 30 до 49 лет, которые вернулись в Латвию 4 декабря с крупного международного мероприятия в Хальмстаде (Швеция) рейсом airBaltic BT13 и сдали тесты в аэропорту.
SKPC запросил списки пассажиров рейса, чтобы установить контактных лиц. В то же время центр призывает и других пассажиров внимательно следить за своим самочувствием и здоровьем. Эпидемиологическое расследование продолжается.
SKPC предлагает пассажирам, вернувшимся в Латвию указанным рейсом, понаблюдать за своим здоровьем и на седьмой день сдать тест.
Центр проинформировал государства-члены ЕС, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Всемирную организацию здравоохранения о двух возможных случаях омикрон-штамма в Латвии.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2 констатирован в 17 европейских странах.