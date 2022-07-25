SKPC: за неделю число случаев Covid-19 удвоилось, призывают носить маски и соблюдать дистанцию

Центр контроля и профилактики заболеваемости (SKPC) делится новейшей статистикой по Covid-19 и напоминает о важности соблюдать меры эпидемиологической безопасности. За неделю с 18 по 24 июля количество новых случаев Covid-19 выросло на 56% по сравнению с неделей ранее. В среднем ежедневно регистрировали 1225 случаев, а число госпитализированных пациентов выросло на 42% — в день в больницу попадали в среднем 27 пациентов в день.

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Количество новых случаев увеличивается во всех возрастных группах, самая высокая заболеваемость по-прежнему среди жителей 20-49 лет. Рост числа случаев наблюдается по всей Латвии, но в Риге и в Видземе заболеваемость выше, чем в среднем по стране.

На данный момент наблюдается небольшое снижение и стабилизация среднего показателя по Евросоюзу и Еврозоне. Сейчас показатели заболеваемости в Латвии значительно ниже, чем в среднем по ЕС.

Центр контроля и профилактики заболеваемости (SKPC) напоминает о важных мерах эпидемиологической безопасности:

избегать контактов с другими людьми и не посещать общественные места даже при малейших симптомах респираторного заболевания (например, боль в горле, легкий кашель, повышенная температура) или других признаках Covid-19;

в общественных местах стараться соблюдать дистанцию в 2 метра;

избегать слишком людных мест, где дистанция в 2 метра невозможна;

оценить необходимость поездки, а также риски во время поездки и возможности их сократить;

соблюдать гигиену рук — регулярно мыть их и дезинфицировать, не касаться лица грязными руками;

часто проветривать помещения (несколько раз в день широко открывать окна, чтобы свежий воздух как можно чаще циркулировал в пространстве); по возможности интенсивнее проветривать салон общественного транспорта;

в местах, где невозможно качественно соблюдать дистанцию, носить защитную маску или респиратор FFP2, это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, пониженным иммунитетом;

контактным лицам человека, который заразился Covid-19, желательно оставаться дома в течение 7 дней с момента последнего контакта и не контактировать с другими людьми. Если это невозможно — быть ответственными и в общественных местах использовать маску классом не ниже, чем респиратор FFP2. Человек, инфицированный Covid-19, становится заразным еще за два дня до появления симптомов.

Организаторов публичных мероприятий призывают учитывать риски, связанные с Covid-19, и назначать конкретные требования эпидемиологической безопасности, предоставляя услуги или проводя проведения мероприятия — например, использование защитных масок, соблюдение дистанции и потоков.

SKPC также напоминает о том, что вакцинация от Covid-19 существенно снижает риски заболеть коронавирусом в тяжелой форме, и призывает жителей из группы риска связаться с семейным врачом и узнать о возможностях первичной или бустерной вакцинации.