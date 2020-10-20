СКУ: если Covid-19 выйдет из-под контроля, маски придется носить и на работе

В том случае, если в Латвии не удастся контролировать распространение Covid-19, в стране придется ограничить торговлю алкоголем, а защитные маски надо будет носить и на рабочих местах. Об этом сообщили на заседании Совета по кризисному управлению (СКУ), представляя план действий при различных сценариях распространения Covid-19.

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Сегодня Министерство здравоохранения ознакомило представителей СКУ

с планом действий по борьбе с распространением Covid-19, а также представило конкретные меры по ограничению распространения Covid-19.

В Минздраве отмечают, что разработанные критерии позволят специалистам оценить эффективность существующих ограничений, а также при необходимости определить дополнительные необходимые шаги по истечении двухнедельного срока.

Также в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что самая главная задача — стабилизировать ситуацию за счет постепенного перехода к последовательному снижению заболеваемости.

Чтобы сделать вывод о стабилизации ситуации с Covid-19, 14-дневное кумулятивное количество случаев Covid-19 на 100 000 жителей должно соответствовать среднему показателю в соседних странах, а рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей не должен превышать 20%.

Также количество госпитализированных пациентов должно быть меньше количества пациентов, выписанных из стационара, количество случаев инфицирования неизвестного происхождения не должно превышать 30%, доля положительных тестов не должна превышать 4%, а среднее количество людей, проходящих тестирование в день, должно быть не менее 4 000.

С свою очередь, чтобы сделать вывод о том, что ситуация улучшается, достигнув средней степени риска, кумулятивный показатель должен быть ниже 50 на 100 000 жителей, рост уровня заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей не должен превышать 20%, количество выписанных пациентов должно быть меньше количества пациентов, доставленных в стационары, количество пациентов с инфицированием, источник которого не удалось выяснить, не может превышать 20%, доля положительных тестов не может превышать 3%, но среднее количество людей, проходящих тестирование в день, должно составлять не менее 3 000.

Между тем, считать, что ситуация улучшилась, достигнув низкого уровня риска, можно в том случае, если кумулятивное количество случаев на 100 000 жителей будет меньше 25 на 100 000 жителей, рост заболеваемости не превышает 20% по сравнению с предыдущей неделей, уменьшится количество госпитализированных пациентов, число заболевших с невыявленным источником инфицирования не превысит 20%, доля положительных тестов не превысит 2%, а среднее количество людей, проходящих тестирование в день, составит не менее 2 500 человек.

При достижении запланированных результатов учебные заведения смогут продолжить работу в очной форме, будут снижены ограничения на обучение в кружках по интересам, а также в любительских кружках и спортивных секциях (если будут устранены риски, связанные с этими направлениями). Также будут смягчены ограничения в секторе общественного питания и проведения мероприятий.

Кроме того, локальные адресные ограничения будут установлены в муниципалитетах, где 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости превысит 100 на 100 000 жителей.

Однако, если ситуацию не удастся стабилизировать, а запланированные результаты не будут достигнуты, на этот случай разработан ряд возможных вариантов действий, которые будут обсуждаться специалистами.

Согласно плану Совета по кризисному управлению, образовательные учреждения могли бы продолжить свою работу в дистанционном режиме

в тех муниципалитетах, где 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости в три раза выше, чем в среднем по стране.

Также могут быть сохранены ограничения на работу кружков и секций, организацию спортивных мероприятий, а также на работу развлекательных заведений (включая батутные парки, детские праздники и т.д.).

Может быть введено обязательное использование защитных масок для рта и носа на организованных мероприятиях и на рабочих местах. Кроме того, могут быть введены ограничения на продажу алкоголя в местах общественного питания и развлечений.

Может быть введено обязательное ношение масок на организованных мероприятиях и на рабочих местах, до 10 человек ограничено число участников частных мероприятий, а публичных — до 50 или 100 в помещениях и до 500 на улице. Возможны ограничения для торговых центров.

Как и весной 2020 года, могут быть рассмотрены ограничения на часы работы торговых центров.

В Минздраве пояснили, что одновременно вводить или смягчать все ограничения по тому или иному сценарию не планируется — специалисты сначала оценят их эффективность и обоснованность.