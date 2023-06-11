Скучная Чакша, перебежчик Шмитс, нетерпимая Петравича. В Цесисе завершился фестиваль Lampa

В кульминационном мероприятии 9-го Фестиваля общения Lampa "Прожарка политиков" (Politiķu cepiens) комики "жарили" министров и депутатов. Министру образования Анде Чакше досталось за банальность и медлительность, министру земледелия Дидзису Шмитсу — за смену шести партий и подозрительно хороший русский язык, экс-министру благосостояния и депутату Рамоне Петравиче — за глубокие декольте и зарплаты в конвертах, евродепутату Иварсу Йябсу — за страсть сообщать плохие евроновости в тик-токе.

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Политики отбивались в меру возможностей. Петравича явилась в свитшоте "Распустить Сейм!" и пошутила, что муху с политиком роднит то, что обоих можно убить газетой. Чакша посоветовала комикам меняться, также как и политикам. К ней присоединился Йябс, который отметил, что с годами комики стали слишком бережные и растеряли зубы — шутки даже на административное дело не тянут, в то время как раньше были на грани криминала.

Больше 300 мероприятий фестиваля Lampa прошло за два дня на 33 сценах в районе Цесисского замкового комплекса. В фестивале приняли участие около 20 тысяч человек. Намного больше следили за мероприятиями онлайн.

Foto: LAMPA

Темы для обсуждения были самыми разноплановыми: от призывов в армию до квир-йоги. "Кафе смерти" соседствовало с детской miniLampa, палатка Консервативной партии с Лианой Лангой делила газон с радужным тентом партии Par! На второй день в Цесис прибыл новоизбранный президент Эдгарс Ринкевичс, который сделал себе принт на майке — "Сердиться и разочаровываться во мне — запрещено!". Молодежь написала для него инаугурационные речи, главной темой которых было единение общества.

Foto: LAMPA

В записи на LMT Straume многие дискуссии можно посмотреть и сейчас. Politiķu cepiens — кульминационное мероприятие фестиваля, полную запись которого на латышском языке можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Для традиционного заключительного мероприятия "Прожарка политиков" комики Эдгарс Баленс, Анете Консте, Янис Кронис, Рудолфс Кугренс, а также ведущий Янис Скутелис прошерстили социальные медиа, рекламные ролики, яркие высказывания политиков и расспросили общих знакомых обо всех грехах политиков. В традиции шоу — никакого пиетета и политкорректности. В этот раз подспорьем для комиков стал чат GPT, который оказался весьма успешен в поисках обличающих фактов и создании нейрокартинок.

Публикуем самые смелые высказывания и сравнения комиков. И фрагменты из ответных речей политиков.

Foto: LAMPA

Про депутата Рамону Петравичу

Она сообщила, что она очень серьезно относится к званию самого сексуального политика в Сейме. Жаль, что ты также серьезно не относилась к званию министра благосостояния.

Когда в Финляндии избрали премьера-женщину, ты отметила, что восхищена ее приходом на работу в глубоком декольте. И ты отправила ей свое фото в глубоком декольте.

​Твое л​​​юбимое занятие в Египте — плавать с дельфинами. А ты знаешь, что дельфины могут быть геями? Это не угрожает твоему браку? Или ты плаваешь только с гетеро?

В прошлом году ты собирала подписи за отмену Pride, потому что там распространяется обезьянья оспа. Помнится, кто-то говорил, что все евреи болеют тифом… Это был Гитлер.

Рамона говорила, что муж перед свадьбой дал ей семь лет испытательного времени. Похоже, стать министром ей было проще, чем женой.

​​Рамона вышла из партии (Кайминьша) kpv.lv, чтобы вступить в партию (Шлесерса) "Латвия — на первом месте" — это как по этическим соображениям перестать есть мясо, но начать убивать.

На фотографии Рамона стоит с плакатом "Азия — для азиатов, Африка — для африканцев, Европа — для европейцев". При этом сама Рамона — родом из Ауце, А что тогда она тут делает? Для ауценских жителей — Ауце.

Став министром благосостояния, она не сложила мандат депутата, продолжая получать компенсации. Заявила, что сложит, когда в партии kpv.lv будет стабильность и порядок. То есть никогда.

В 2019 году был скандал — выяснилось, что в семейном предприятии Петравичи платят зарплату в конвертах. Сама она прокомментировала: это не семейное предприятие — это предприятие моего мужа, а мне там не принадлежит ни одной части.

Рамона выступает за естественную семью, естественный иммунитет… За все естественное. Она никогда не использует искусственный интеллект, потому что там есть два момента, которых она боится — искусственнного и интеллекта.

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В ответной речи Петравича возмутилась, неужели лучший политик — тот, про которого вообще ничего такого не найти? Что "конверты" оказались "пустыми" — незаконности не нашлось, а никто не извинился. Ну и любимая тема — сексуальный политик: "Оказалось, что лучшая дама-депутат — серая мышка?" Но в планах Рамоны — показать, что в 40-50 лет жизни не заканчивается. Именно потому она вошла в историю Латвии, как первый политик, который в 50 лет сфотографироваться в пикантном виде для журнала.

Foto: LAMPA

Про министра образования Анду Чакшу

Петерис Апинис назвал Анду королевой нарушения обещаний. Я знаю одно обещание, которое Анда точно нарушила — "навеки и до смерти вместе". Она трижды выходила замуж.

Я все время думал, что за навыки должны быть у человека, который готов возглавить как Минздрав, так и Минобр? Это мазохистское желание возглавить отрасль, где царит полная задница.

Анда — на первом месте в ТОПе непопулярных министров. Ей надо хорошо постараться, чтобы проиграть даже Дидзису Шмиту.

Чакша так скучна и правильна… Она в школе была из тех, кто единственная идет на математику, если весь класс решил сачкануть.

Все, что ты говоришь — как чат GPT, самый популярный ответ. На вопрос, каким должно быть хорошее образование, ответ: "Для этого важны хорошие педагоги". На вопрос, как ты покупаешь одежду, ответ: "Важно выбирать подходящую одежду"…

От Чакши нельзя ждать быстрых результатов. Она ведь психотерапевт, а терапия — это медленно. Поговорим, за каждый визит заплатим… А денежка закончилась — сам вылечись.

В ответной речи Чакша открыла тайну своей номинации в министры образования. "Кришьянис уговорил, сказав, что есть большая проблема — с диагностикой все плохо, нужны серьезные реформы, ты готова? Я решила, что "диагностика" — это про здоровье. Моя тема. Согласилась. Оказалось — образование. После утверждения сказала, чтобы шофер вез в министерство — он отвез в Минздрав". Выяснилось, что международное исследование способности читать показало, что у латвийских школьников оно дважды негативно улучшилось — с 11-го места на 23-е. Хорошо, что замеряли детей — если бы замерили Сейм, все было бы грустнее…

Foto: LAMPA

Про министра земледелия Дидзиса Шмитса

Прославился как политик, который работал с шестью партиями, а также дольше всех получает доступ к гостайне — 5 месяцев. На сегодня доступ не получен.

Господин Шмит, вы понимаете, что партии — это не купоны в Narvessen собрал шесть, а на седьмой стал премьером?

Шмитс вступил в Партию зеленых, но говорит, что человек на климат не влияет, а леса можно вырубать. Это как я пошла петь в хоре, но утверждала, что нот не существует…

Шмитс жаловался, как трудно найти финансирование на программы министерства земледелия. Но в то же время выделил 90 тысяч евро на строительство капеллы в Ликтеньдарзсе. Было бы логичнее закупить на эту сумму мемори-воду для министерства.

В 2019 году Шмитс был кандидатом в президенты Латвии. И про это даже трудно придумать шутку. Это как ответ на выбор пароля Жданок — "слишком слабый и нельзя включать кириллицу".

Он учился во Французском лицее, в Париже получил степень магистра, но в профиле правительства указано "французский язык — хорошо, русский язык — очень хорошо".

Дидзис достиг моей мечты: получать деньги и ничего за это не делать. Во время пандемии он не посетил 38 заседаний Сейма из 42. Это абсолютный рекорд.

Каждый идет в политику с чем-то бороться. Кто-то с теневой экономикой, кто-то с коррупцией. Он — со временем работы супермаркетов. С тем же успехом: о, все смотрят хоккей — снесем арену. Foto: LAMPA

Про евродепутата Иварса Йябса

До работы в политике был политологом. Когда его срок в Европарламенте приблизился к концу, проявил амбицию стать тиктокером.

Один из признаков ума Ивара — регулярное использование латыни. Кто-то ему в Брюсселе говорит: идем в паб?! Он отвечает In vino veritas! А через три часа стоит на столе — Veni, vidi, vici (с лат. — "Пришел, увидел, победил") а через час выходит из паба — Et tu, Brute? ("И ты Брут").

Ивар Йябс играет на волторне (лесной рог). Музыканты говорят, что у быка рога спереди, а у оркестра — сзади.

Ивар доказал, что мужчина, как вино, с годами — только лучше. Когда люди с тобой в одном помещении — все хотят напиться, чтобы тебя выдержать. И еще, ты как вино, потому что на уровне Европы наше вино не особо конкурентноспособно.

Вся Латвия радовалась бронзе чемпионата мира по хоккею. Лучше всех это описал наш Ивариньш: "На один гол впереди нашего стратегического партнера! Замечательно!". Представляю, как у хоккеистов после чемпионата спросили, с кем больше всего понравилось играть? Со стратегическим партнером.

Значительную часть мероприятий Lampa можно будет посмотреть в записи на LMT Straume, где они постепенно выкладываются и будут доступны бесплатно. О самых интересных и острых дискуссиях фестиваля портал Delfi будет рассказывать в течение следующей недели.