Скучная Чакша, перебежчик Шмитс, нетерпимая Петравича. В Цесисе завершился фестиваль Lampa

В кульминационном мероприятии 9-го Фестиваля общения Lampa "Прожарка политиков" (Politiķu cepiens) комики "жарили" министров и депутатов. Министру образования Анде Чакше досталось за банальность и медлительность, министру земледелия Дидзису Шмитсу — за смену шести партий и подозрительно хороший русский язык, экс-министру благосостояния и депутату Рамоне Петравиче — за глубокие декольте и зарплаты в конвертах, евродепутату Иварсу Йябсу — за страсть сообщать плохие евроновости в тик-токе.
Политики отбивались в меру возможностей. Петравича явилась в свитшоте "Распустить Сейм!" и пошутила, что муху с политиком роднит то, что обоих можно убить газетой. Чакша посоветовала комикам меняться, также как и политикам. К ней присоединился Йябс, который отметил, что с годами комики стали слишком бережные и растеряли зубы — шутки даже на административное дело не тянут, в то время как раньше были на грани криминала.
Больше 300 мероприятий фестиваля Lampa прошло за два дня на 33 сценах в районе Цесисского замкового комплекса. В фестивале приняли участие около 20 тысяч человек. Намного больше следили за мероприятиями онлайн.
Темы для обсуждения были самыми разноплановыми: от призывов в армию до квир-йоги. "Кафе смерти" соседствовало с детской miniLampa, палатка Консервативной партии с Лианой Лангой делила газон с радужным тентом партии Par! На второй день в Цесис прибыл новоизбранный президент Эдгарс Ринкевичс, который сделал себе принт на майке — "Сердиться и разочаровываться во мне — запрещено!". Молодежь написала для него инаугурационные речи, главной темой которых было единение общества.
В записи на LMT Straume многие дискуссии можно посмотреть и сейчас. Politiķu cepiens — кульминационное мероприятие фестиваля, полную запись которого на латышском языке можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Для традиционного заключительного мероприятия "Прожарка политиков" комики Эдгарс Баленс, Анете Консте, Янис Кронис, Рудолфс Кугренс, а также ведущий Янис Скутелис прошерстили социальные медиа, рекламные ролики, яркие высказывания политиков и расспросили общих знакомых обо всех грехах политиков. В традиции шоу — никакого пиетета и политкорректности. В этот раз подспорьем для комиков стал чат GPT, который оказался весьма успешен в поисках обличающих фактов и создании нейрокартинок.
Публикуем самые смелые высказывания и сравнения комиков. И фрагменты из ответных речей политиков.
Про депутата Рамону Петравичу
- Она сообщила, что она очень серьезно относится к званию самого сексуального политика в Сейме. Жаль, что ты также серьезно не относилась к званию министра благосостояния.
- Когда в Финляндии избрали премьера-женщину, ты отметила, что восхищена ее приходом на работу в глубоком декольте. И ты отправила ей свое фото в глубоком декольте.
- Твое любимое занятие в Египте — плавать с дельфинами. А ты знаешь, что дельфины могут быть геями? Это не угрожает твоему браку? Или ты плаваешь только с гетеро?
- В прошлом году ты собирала подписи за отмену Pride, потому что там распространяется обезьянья оспа. Помнится, кто-то говорил, что все евреи болеют тифом… Это был Гитлер.
- Рамона говорила, что муж перед свадьбой дал ей семь лет испытательного времени. Похоже, стать министром ей было проще, чем женой.
- Рамона вышла из партии (Кайминьша) kpv.lv, чтобы вступить в партию (Шлесерса) "Латвия — на первом месте" — это как по этическим соображениям перестать есть мясо, но начать убивать.
- На фотографии Рамона стоит с плакатом "Азия — для азиатов, Африка — для африканцев, Европа — для европейцев". При этом сама Рамона — родом из Ауце, А что тогда она тут делает? Для ауценских жителей — Ауце.
- Став министром благосостояния, она не сложила мандат депутата, продолжая получать компенсации. Заявила, что сложит, когда в партии kpv.lv будет стабильность и порядок. То есть никогда.
- В 2019 году был скандал — выяснилось, что в семейном предприятии Петравичи платят зарплату в конвертах. Сама она прокомментировала: это не семейное предприятие — это предприятие моего мужа, а мне там не принадлежит ни одной части.
- Рамона выступает за естественную семью, естественный иммунитет… За все естественное. Она никогда не использует искусственный интеллект, потому что там есть два момента, которых она боится — искусственнного и интеллекта.
В ответной речи Петравича возмутилась, неужели лучший политик — тот, про которого вообще ничего такого не найти? Что "конверты" оказались "пустыми" — незаконности не нашлось, а никто не извинился. Ну и любимая тема — сексуальный политик: "Оказалось, что лучшая дама-депутат — серая мышка?" Но в планах Рамоны — показать, что в 40-50 лет жизни не заканчивается. Именно потому она вошла в историю Латвии, как первый политик, который в 50 лет сфотографироваться в пикантном виде для журнала.
Про министра образования Анду Чакшу
- Петерис Апинис назвал Анду королевой нарушения обещаний. Я знаю одно обещание, которое Анда точно нарушила — "навеки и до смерти вместе". Она трижды выходила замуж.
- Я все время думал, что за навыки должны быть у человека, который готов возглавить как Минздрав, так и Минобр? Это мазохистское желание возглавить отрасль, где царит полная задница.
- Анда — на первом месте в ТОПе непопулярных министров. Ей надо хорошо постараться, чтобы проиграть даже Дидзису Шмиту.
- Чакша так скучна и правильна… Она в школе была из тех, кто единственная идет на математику, если весь класс решил сачкануть.
- Все, что ты говоришь — как чат GPT, самый популярный ответ. На вопрос, каким должно быть хорошее образование, ответ: "Для этого важны хорошие педагоги". На вопрос, как ты покупаешь одежду, ответ: "Важно выбирать подходящую одежду"…
- От Чакши нельзя ждать быстрых результатов. Она ведь психотерапевт, а терапия — это медленно. Поговорим, за каждый визит заплатим… А денежка закончилась — сам вылечись.
В ответной речи Чакша открыла тайну своей номинации в министры образования. "Кришьянис уговорил, сказав, что есть большая проблема — с диагностикой все плохо, нужны серьезные реформы, ты готова? Я решила, что "диагностика" — это про здоровье. Моя тема. Согласилась. Оказалось — образование. После утверждения сказала, чтобы шофер вез в министерство — он отвез в Минздрав". Выяснилось, что международное исследование способности читать показало, что у латвийских школьников оно дважды негативно улучшилось — с 11-го места на 23-е. Хорошо, что замеряли детей — если бы замерили Сейм, все было бы грустнее…
Про министра земледелия Дидзиса Шмитса
- Прославился как политик, который работал с шестью партиями, а также дольше всех получает доступ к гостайне — 5 месяцев. На сегодня доступ не получен.
- Господин Шмит, вы понимаете, что партии — это не купоны в Narvessen собрал шесть, а на седьмой стал премьером?
- Шмитс вступил в Партию зеленых, но говорит, что человек на климат не влияет, а леса можно вырубать. Это как я пошла петь в хоре, но утверждала, что нот не существует…
- Шмитс жаловался, как трудно найти финансирование на программы министерства земледелия. Но в то же время выделил 90 тысяч евро на строительство капеллы в Ликтеньдарзсе. Было бы логичнее закупить на эту сумму мемори-воду для министерства.
- В 2019 году Шмитс был кандидатом в президенты Латвии. И про это даже трудно придумать шутку. Это как ответ на выбор пароля Жданок — "слишком слабый и нельзя включать кириллицу".
- Он учился во Французском лицее, в Париже получил степень магистра, но в профиле правительства указано "французский язык — хорошо, русский язык — очень хорошо".
- Дидзис достиг моей мечты: получать деньги и ничего за это не делать. Во время пандемии он не посетил 38 заседаний Сейма из 42. Это абсолютный рекорд.
- Каждый идет в политику с чем-то бороться. Кто-то с теневой экономикой, кто-то с коррупцией. Он — со временем работы супермаркетов. С тем же успехом: о, все смотрят хоккей — снесем арену.
Про евродепутата Иварса Йябса
- До работы в политике был политологом. Когда его срок в Европарламенте приблизился к концу, проявил амбицию стать тиктокером.
- Один из признаков ума Ивара — регулярное использование латыни. Кто-то ему в Брюсселе говорит: идем в паб?! Он отвечает In vino veritas! А через три часа стоит на столе — Veni, vidi, vici (с лат. — "Пришел, увидел, победил") а через час выходит из паба — Et tu, Brute? ("И ты Брут").
- Ивар Йябс играет на волторне (лесной рог). Музыканты говорят, что у быка рога спереди, а у оркестра — сзади.
- Ивар доказал, что мужчина, как вино, с годами — только лучше. Когда люди с тобой в одном помещении — все хотят напиться, чтобы тебя выдержать. И еще, ты как вино, потому что на уровне Европы наше вино не особо конкурентноспособно.
- Вся Латвия радовалась бронзе чемпионата мира по хоккею. Лучше всех это описал наш Ивариньш: "На один гол впереди нашего стратегического партнера! Замечательно!". Представляю, как у хоккеистов после чемпионата спросили, с кем больше всего понравилось играть? Со стратегическим партнером.
Значительную часть мероприятий Lampa можно будет посмотреть в записи на LMT Straume, где они постепенно выкладываются и будут доступны бесплатно. О самых интересных и острых дискуссиях фестиваля портал Delfi будет рассказывать в течение следующей недели.