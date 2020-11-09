Скульптуры и памятники в Риге затянут черной пленкой, протестуя против налоговой реформы

Союз художников Латвии объявил о планах провести с 12 по 17 ноября в Риге акцию "Черные дни скульптуры", в ходе которой профессиональные скульпторы разных возрастов будут напоминать общественности о важности и необходимости творческих работ.

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Как сообщили Delfi в организации, от Старой Риги до Пардаугавы и Шкиротавы выставят 24 скульптуры и памятника, но все они они будут упакованы и скрыты от глаз. Это, согласно замыслу авторов, должно подчеркнуть нынешнюю ситуацию и создать "видение о городской среде Риги без созданных ими скульптур и памятников".

Художники отмечают, что разработка налоговой реформы в Латвии велась поспешно, и по результатам ее введения больше всего пострадают творческие люди, представители сферы культуры. "Это выразится в небытии новых творческих работ", — подчеркнули представители Союза художников.