Скупаю гречку, консервы и сахар. Это нормально? Подкаст "Отчаянный оптимист" — о том, есть ли смысл в продуктовых запасах

И вот стоишь ты у витрины с колбасой и мясом, и чуть не плачешь. Откуда такие цены? И ведь это — еще не предел. А впереди счета за отопление, газ и электричество… Может, начать потихоньку запасаться продуктами? Чтобы потом не пришлось выбирать: поесть или расплатиться за коммуналку? Об этом — в новом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист" с Ольгой Петровой.

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"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.

В этом выпуске "Отчаянного оптимиста":

Есть ли смысл запасаться гречкой и консервами?

Где все это хранить в обычной типовой квартире?

Что выгодно закупать за границей?

Как увеличить срок годности молока?

Пропадут ли с полок магазинов любимые продукты и когда остановится рост цен?

Бонус: почему редактору отдела бизнеса портала Delfi Полине Элксне теперь придется ходить в гости с бутылкой подсолнечного масла, а не вина?

На эти и другие вопросы отвечает президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич и эксперт Продовольственно-ветеринарной службы Татьяна Марченкова.

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