Следственная комиссия: в афере с OIK виновны "слепые и глухие" министерства, Сейм, президенты

Политическая ответственность за неадекватную государственную поддержку в энергетике и аферу с компонентом обязательной закупки (КОЗ; OIK) ложится солидарно на всех должностных лиц, которые допустили создание и существование этой системы, говорится в окончательном заключении парламентской следственной комиссии по OIK.

Председатель комиссии Иева Крапане (KPV LV) сказала, что информация, содержащаяся в этом документе, может стать основанием для начала нескольких уголовных дел, и заключение отправлено ответственным органам. Она добавила, что нужно отменить OIK для домохозяйств, и с таким решением должно выступить Минэкономики.

Следственная парламентская комиссия работала 9 месяцев и провела 27 заседаний. Ей не удалось доказать, что какой-либо человек или группа людей создала систему OIK в своих корыстных интересах. Ответственными комиссия называет всех должностных лиц, от премьер-министров до министров экономики и земледелия.

По словам Крапане, система OIK является примером тому, как все задействованные стороны — министерства, правительство, Госканцелярия, Сейм, президенты, правоохранительные органы — "стали слепыми и глухими" к очевидным нарушениям, что позволило системе существовать долгие годы.

Комиссия пришла к выводу, что парламентский контроль за системой OIK не велся на должном уровне с 1997 года. Комиссия отмечает также, что столкнулась со случаями замалчивания и искажения информации органами исполнительной власти.

Комиссия попросит включить заключение в повестку дня заседания Сейма 27 февраля.

Ранее сообщалось, что все дела по OIK разделены на три блока.

В первый блок включены дела, которые связаны с т.н. контейнерными схемами. "Эти дела связаны с тем, что предприятия, которые не начали реального производства, но не хотели терять разрешение OIK, устанавливали передвижные контейнерные станции, чтобы формально выполнить требования", — рассказал Мундурс.

Уголовные дела по этому блоку были начаты осенью 2017 года, и в настоящее время одно из них уже дошло до суда. Также близко к завершению расследование еще одного уголовного процесса о семи когенерационных станциях.

Во второй блок входят дела, которые связаны с мошенничеством с показателями собственного потребления. В этом блоке в активной стадии расследования находятся четыре уголовных дела о семи когенерационных станциях, а одно дело уже находится в суде.

В свою очередь в рамках третьего блока расследуется деятельность ряда чиновников Министерства экономики, которые допустили мошеннические действия в системе OIK.

Мундурс добавил, что УБОП в ходе расследования проверил все 400 станций системы OIK и примерно по 100 станциям могут быть начаты уголовные процессы. "В первую очередь мы расследуем дела, по которым государству причинен наибольший финансовый ущерб", — сказал представитель УБОП.