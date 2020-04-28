Принимая во внимание нынешнее распространение Covid-19 и наблюдая за примером Дании, где недавно была возобновлена работа дошкольных образовательных учреждений, на следующей неделе правительство планирует рассмотреть возможность возобновления работы детских садов, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции во вторник.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"Открытие детских садов, возможно, является одной из наиболее эффективных мер по разогреву экономики", - пояснила политик, напомнив о введенной на этой неделе возможности для работников детских садов сдать оплаченные государством анализы на Covid-19, что также является шагом к безопасному функционированию детских садов.

По словам директора департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова, перед открытием детских садов нужно рассмотреть мероприятия, потенциально необходимые для их безопасного функционирования, в том числе введение ограничений на количество детей в группе.