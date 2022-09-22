Следующее обсуждение в парламенте законопроекта "против русского языка" состоится после выборов в 14-й Сейм

В четверг, 22 сентября, Сейм утвердил в первом чтении Закон "Об обеспечении статуса латышскому языку статуса единственного государственного", который сужает использование русского языка в публичной сфере. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен уже после парламентских выборов, которые состоятся 1 октября.

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Сроки рассмотрения

Первое чтение законопроекта — концептуальное: депутаты обсуждают документ в целом, но поправки на этом этапе еще не подаются. Сейм постановил, что поправки депутаты могут подавать до 2 октября 2022 года — то есть, второе чтение состоится уже после выборов, когда станет известно, какие партии получат, а какие не получат представительство в 14-м Сейме.

Авторы законопроекта, существенно ограничивающегося использование русского языка в публичное коммуникации — депутаты Сейма от правительственной партии "Консервативные", которая, по данным опросов SKDS, в течение этого года не преодолевали 5%-й барьер. В то же время законопроект в действующем 13-м Сейме пользуется поддержкой подавляющего большинства депутатов — "за" голосуют более 60 парламентариев, включая представителей всех правящих партий, против только депутаты от оппозиционного "Согласия", а также независимые депутаты Юлия Степаненко и Любовь Швецова ("За суверенную власть"). Традиционно воздерживается Вячеслав Домбровский, избранный в 13-й Сейм от "Согласия", но баллотирующийся в 14-й Сейм от Attīstībai/Par!

В среду, 21 сентября, во время рассмотрения законопроекта в парламентской Юридической комиссии Юридическое бюро Сейма указало, что подготовленный документ противоречит существующим законом. В частности ради достижения цели — обеспечить использование государственного языка — предлагается ограничить использование других языков, в том числе в частной сфере. В законопроекте эта миссия обеспечить использование госзыка (фактически — ограничить использование русского языка) возложена на значимых для общества предпринимателей, но нет ясных критериев, кто должен считаться таковым. Однако большинство депутатов 13-го Сейма посчитали, что уточнения в законопроект можно внести попозже — важнее политическая составляющая.

Что планируется запретить?

Законопроект "Консервативных", во-первых, запрещает коммуницировать "на языке, который не является официальным языком ЕС" (то есть, на русском) муниципальным и государственным учреждениям, а также коммерсантам, оказывающим общественные услуги, которыми пользуются фактически все жители без исключения. Фактически это все коммунальные услуги, услуги электронной связи, кредитования, общественного транспорта, общественного транспорта, сбора мусора, услуги домоуправляющих. Также не следует коммуницировать по-русски аэропорту, железнодорожным вокзалам и автовокзалам, такси.

Под коммуникацией подразумевается в данном случае любое информирование клиентов (письма, интернет-банки, мобильное приложение, портал, все виды рекламы, счета, договоры), исключая индивидуальное общение между работником и клиентом.

Во-вторых, законопроект оговаривает ограничения использования русского языка в торговле. Язык, не являющийся официальным языком ЕС, не должен фигурировать в аудио или визуальных объявлениях, в печатных объявлениях или объявлениях в интерактивной среде, на порталах, в присланной рекламе, если ранее клиент не согласился письменно получать информацию дополнительно на этом языке. Это требование не относится к описанию товара и упаковке производителя, индивидуальному общению работника места торговли с конкретным лицом, удаленной торговле и уличной торговле.

В-третьих, законопроект содержит ограничивает возможности работодателей выдвигать к работникам требования владения языком, не являющимся официальным языком ЕС, или же в случаях, когда владение таким языком создает преимущества для работника. В случае, если в компании или учреждении работают не менее 50 человек и к не менее чем 5 из них выдвигается требование знать такой язык, то работодатель должен проинформировать об этом Государственную инспекцию по труду, предоставив обоснование. В свою очередь, Государственная инспекция по труду публикует на своем портале список таких работодателей.

Дополнительно оговаривается, что работодателю запрещено требовать знание русского языка, чтобы обеспечить индивидуальную коммуникацию с клиентами, хотя возможность такого общения оговорена самим законопроектом.

Нарушения будут караться наказаниями согласно Кодексу административных нарушений.

Исключения — когда по-русски говорить можно

Законопроект, регулирующий использование языка, не являющегося статус официального в ЕС, не относится к следующим ситуациям:

случаи, когда внешние (в данном контексте — международные) нормативные акты устанавливают право лица на переводчика или право на использование другого языка и обязанность это обеспечить;

использование языка в чрезвычайных ситуациях (аварии, несчастный случай, ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью человека, в случаях, когда речь идет о предотвращении или раскрытии преступлений);

коммуникации между физическими лицами, в том числе, когда одно физическое лицо оказывает услугу по заданию другого физического лица.

Также оговаривается, что Центр государственного языка на основании полученного заявления или конкретного случая имеет право освободить лицо от исполнения требований закона, если у коммерсантов, оказывающие услуги, перечисленный в 3-й статье (общественные, коммунальные услуги и так далее) более двух третей клиентов не являются гражданами или негражданами Латвии, а также юридическими лицами, зарегистрированными в Латвии.