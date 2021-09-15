Следующими дополнительную вакцину от Covid-19 могут получить люди старше 75 лет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Следующей группой населения, которая может получить дополнительную дозу от Covid-19, станут жители старше 75 лет, заявила председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

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Она пояснила, что в настоящее время дополнительная вакцина доступна людям со значительно ослабленной иммунной системой.

"В распоряжении Госудаственного совета по иммунизации до сих пор нет научно обоснованной информации, данных и доказательств того, что поддерживающая вакцинация или дополнительная доза была бы действительно оправданной для остальных групп населения", — пояснила Завадска: "Подчеркиваю, что гораздо важнее, чем говорить о третьей дозе, расширить охват вакцинацией тех, кто вообще не был вакцинирован, особенно в группах высокого риска, где охват все еще недостаточен".

В то же время как в публичном, так и в политическом пространстве ведется много дискуссий о том, не потребуется ли дополнительная вакцинация абсолютно всем, кто уже получил вакцины от Covid-19.

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LETA

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