Слишком дорого: латвийцы не хотят самоизолироваться в гостиницах

Хотя государство на 80% компенсирует пребывание в гостинице для тех, кому необходима самоизоляция или карантин, спрос на это невелик, сообщает портал Lsm со ссылкой на Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA).

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Как рассказал директор LIAA Каспар Рожкалнс, программа началась только недавно, но уже констатированы недостатки. Питание не компенсируется (за исключением пассажиров репатриационных рейсов), и даже если выбирать самое дешевое меню, доплатить за две недели придется как минимум 238 евро. Не все могут это себе позволить.

Сейчас LIAA готовит предложения для Министерства экономики, в котором предусмотрена возможность как расширить круг получателей услуги, так и сделать так, чтобы питание софинансировало государство.

Пока что из отведенных под самоизоляцию почти 700 номеров занято только 11. "Нам абсолютно ясно, что программа не работает так, как было запланировано", — признает Рожкалнс.

Пять гостиниц оператора Mogotel Hotel Group были первыми в Латвии, кто заключил договор с государством о размещении у себя тех, кому необходима самоизоляция или карантин. Предложением пока что воспользовались только 12 человек, кроме того, в одной из гостиниц размещены репатрианты, около 50 человек. Административный директор предприятия Сабине Криевиня рассказала, что клиенты сначала думали, что самоизоляция в гостинице означает возможность свободно перемещаться по ней и выходить в магазин, и разъяснять им невозможность этого пришлось с помощью муниципальной полиции.

По словам Криевини, пока что надежды на то, что благодаря клиентам на самоизоляции получится не закрывать гостиницы до весны, не оправдываются. Инициатива не окупается. "Мы оптимизировали многие расходы, но расход на персонал очень большой. Конечно, мы использовали все механизмы поддержки, которые доступны в стране — пособия по простою, субсидии на зарплаты. Но, к сожалению, это не спасает ситуацию".

Кроме того, гостинице приходится объяснять остальным клиентам, что они в безопасности и те, кто должен находиться на самоизоляции, не покидают свои номера.

Как ранее сообщалось, сейчас для самоизоляции доступны девять рижских гостиниц и одна гостиница в Лигатне.

В гостинице Bellevue Park Hotel Riga доступны 100 номеров, в Wellton Riverside SPA Hotel и Rija VEF Hotel — по 90, в Rixwell Elefant Hotel — 71, в Rixwell konventa sēta — 56, в Rixwell Terrace Design — 18, в Mercure Riga Centre 4* — 64, Рrimo Hotel — 10. Пока что единственная гостиница вне Риги, где можно самоизолироваться — это Zeit Hotel в Лигатне, где доступно девять номеров.

Кроме того, доступны 190 номеров гостиницы Hotel by Marriott Riga, но они подойдут не всем — цены начинаются от 40 евро за сутки. В Primo Hotel и Wellton Riverside SPA Hotel также есть дорогие номера, но есть и те, что дешевле 40 евро за сутки. В остальных гостиницах стоимость меньше.

Всего в Латвии доступно 698 номеров для самоизоляции, заполнено пока только 11. Государство рассматривает сотрудничество еще с 29 гостиницами в Риге, Резекне, Саулкрасты, Елгаве, Елгавском крае, Цесисе, Гулбене, Марупе и Приекульском крае.

Самоизолироваться в гостинице могут возвращающиеся из других стран, контактные лица и больные коронавирусом в легкой форме. Государство будет покрывать 80% их расходов на гостиницу, но не более, чем 35 евро в день. Тем, кто вернулся в Латвию до 28 декабря репатриационным рейсом, пребывание в гостинице компенсируется полностью (если стоимость размещения одного человека не выше 45 евро за сутки). Использовать услуги гостиницы можно в течение 14 дней, в отдельных случаях продлевая их на еще 14 дней.

Больные коронавирусом и их контактные лица место в гостинице получают на основании медицинской справки (распечатки из портала е-здоровья).