Слишком медленная вакцинация и слишком дорогие гостиницы для самоизоляции. Главное o Covid-19 на 8 января

Вакцинация в Латвии идет слишком медленно, до воскресенья действует комендантский час, а план размещать заболевших коронавирусом в легкой форме и их контактных лиц в гостиницах провалился. Портал Delfi обобщает главную инфoрмацию o Covid-19 на 8 января.

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Цифры. В четверг, 7 января, в Латвии выявлено 1237 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек с коронавирусом. Всего в четверг в стране было выполнено 12 799 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 9,7%. За сутки было госпитализировано 155 пациентов с Covid-19. Всего в настоящее время в больницах проходят лечение 1166 пациентов с Covid-19, в том числе 74 находятся в тяжелом состоянии, и это самое большое до сих пор количество тяжелых больных.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 1993 новых случая коронавируса, от этого заболевания умерли 28 человек. С начала пандемии в Литве выявлено 156 539 случаев Covid-19, 87 963 человека выздоровели, 65 566 продолжают болеть, 2119 человек умерли.

В Эстонии за сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 788 человек, умерли пять человек, доля положительных результатов теста составила более 14%. Всего в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции умерли 270 человек, заболели 32 537, выздоровели 22 124. Вакцину получили 7973 человека.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 88,7 млн человек во всем мире, свыше 1,91 млн скончались, более 63,76 млн пациентов поправились.

Темпы вакцинации в Латвии отстают от темпов поставок вакцины. Латвия уже получила 23 400 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech — ими может привиться 11 700 человек. Однако, по данным на утро пятницы, привито всего 5354 человек, причем темпы сокращаются: во вторник вакцину получили 888 человек, а в четверг 734. Премьер-министр Кришьянис Кариньш назвал ситуацию неприемлемой. Глава правительства указал, что латвийская система здравоохранения недостаточно интенсивно работает над тем, чтобы люди имели возможность получить прививку от Covid-19. В основном это касается времени работы кабинетов вакцинации, некоторые из них работают лишь 4-5 часов в день. Между тем, по мнению Кариньша, "даже если эти кабинеты работали бы с 8 утра до 8 вечера, этого было бы недостаточно".

С сегодняшнего вечера по воскресенье в Латвии нужно соблюдать комендантский час. С 22.00 до 05.00 жители должны находиться по месту жительства. Соблюдать комендантский час латвийцам придется и в ближайшие две недели — с 15 по 17 января и с 22 января по 24 января. Общественный транспорт в Риге в период ограничений в виде комендантского часа будет курсировать до 22.00. Чтобы обеспечить своевременную инкассацию наличных денег в соответствии с установленными правительством ограничениями, Rīgas satiksme 8 и 9 января с 18.00 прекратит продажу билетов за наличные в диспетчерских пунктах, находящихся в конечных пунктах маршрутов.

Идея "убить двух зайцев" — дать возможность гостиницам заработать и дать людям возможность самоизолироваться в гостинице — провалилась. На данный момент доступны 700 номеров, а используются только 11. Даже при том, что государство софинансирует 80% стоимости размещения в гостинице, это для латвийцев слишком дорого. В стоимость не входит питание, выходить в магазин за едой нельзя, а доплачивать за еду самой гостинице — это лишние 300 евро за две недели.

В социальных сетях продолжают распространяться фейки о коронавирусе. Так, бывший работник центра социального ухода распространяет информацию о том, что его якобы уволили за отказ вакцинироваться. На самом деле, хотя среди работников действительно проводился опрос о планах вакцинироваться, уволили его за нарушение правил эпидемиологической безопасности. Центры социального ухода остаются очагами коронавируса — по словам Кариньша, во многом потому, что сотрудники нарушают правила. Поэтому планируется ввести тестирование работников на повседневной основе.

Евросоюз может разрешить использование вакцины AstraZeneca до конца января. Это вакцина, которая должна стать основной в Латвии. Ранее ее сертификация задерживалась. Кроме того, Евросоюз договорился с компаниями Pfizer и BioNTech о закупке дополнительных 300 млн доз вакцины от Covid-19. Латвия закупит 1,4 миллиона доз вакцин производства Pfizer и BioNTech в дополнение к уже купленным.

В Великобритании, между тем, одобрена к использованию уже третья вакцина. Она разработана американской компанией Moderna.

Президент Латвии Эгил Левитс считает, что все жители, которые хотят пройти вакцинацию, должны сделать это к середине лета. Он признал, что единственный фактор, который не зависит от Латвии, — это время, когда привезут вакцины.

Опрос выявил главных противников вакцинации. Это избиратели "Согласия", Новой консервативной партии и Союза "зеленых" и крестьян.

Швеция одобрила закон о чрезвычайном положении, который позволяет закрывать большую часть общества, также рекомендуется ношение масок.