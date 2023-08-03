Слишком много оленей: Rīgas meži пытается продать их на мясо, зоозащитники против

Зоозащитники возмутились решением Rīgas meži ликвидировать 40 оленей, живущих под Огре. В данный момент под давлением общества все действия, связанные с попыткой продать оленей, живыми или на мясо, прекращены — однако проблема не решилась, пишет портал Lsm.lv.

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"Олений сад" под Огре создали в 2004 году. Это пространство площадью около 100 гектаров, в которое запустили оленей. Цель была создать популяцию благородных оленей с хорошей генетикой, а потом выпустить их в леса под Ригой.

"Цель не была достигнута", — признает член правления Rīgas meži. — Чтобы ее достичь, нужна была структурированная и систематическая работа над постоянным пополнением генетического материала". В изолированное пространство изначально запустили слишком мало оленей, они размножались бесконтрольно, происходило близкородственное скрещивание и деградация вида.

Содержать сад на доходы рижан нет оснований — он требует около 40 000 евро в год. В этом году может быть дороже — оленям нужен корм, а корм для скота сейчас подорожал. Эти олени не годятся для жизни в зоопарке, потому что привыкли к большому пространству, выпускать на волю их нельзя, потому что они частично прирученные, охотники не хотят охотиться за изгородью, кроме того, популяция диких оленей и так выросла, так что им хватает и этой добычи. Rīgas meži четыре раза пытались продать оленей — безрезультатно.

"Сейчас многие крестьянские хозяйства принимают решение перебить или сильно сократить свои стада именно потому, что не могут позволить себе купить корм. Здесь ситуация похожая. В какой-то момент стало понятно, что это слишком дорого. Желающих купить живыми этих животных нет, так что, как бы это грустно ни звучало, это будет единственное решение", — считает председатель правления Латвийского общества охотников Янис Бауманис.

Представитель клуба защиты окружающей среды Элита Калниня считает, что уничтожать этих оленей будет аморально.

Она напомнила, еще в начале этого года Рижская дума собиралась провозгласить месяц без мяса, а теперь собирается убить более 40 оленей. По ее мнению, нужно обдумать и другие решения: например, стерилизовать оленей или использовать для выпаса на лугах.