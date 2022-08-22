Слишком подозрительное везение: зрители усомнились в честности чековой лотереи от Службы госдоходов

В чековой лотерее, организованной Службой госдоходов (VID), подозрительно часто выигрывает один и тот же человек, отмечают другие участники, обеспокоенные честностью организации розыгрыша. Однако и VID, и компания, организующая лотерею, отвергают эти опасения.

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С журналистами передачи BezTabu связались несколько участников лотереи, выразившие свои подозрения относительно частых выигрышей, которые выпадают лицу с одним и тем же телефонным номером: с мая по июль этот счастливчик выиграл в общей сложности 600 евро, две подарочные карты и трижды был номинирован в категории на главный розыгрыш года.

В Службе госдоходов опровергли подозрения и заявили, что все зависит от удачи — чем больше чеков подает человек, тем больше у него шанс выиграть. В данном случае участник лотереи в течение июля отправил 3348 чеков.

В Службе госдоходов также не исключили, что победителем может быть работник какого-нибудь магазина, который регистрирует чеки, не востребованные покупателями.

Когда VID впервые констатировал эту закономерность — частую победу одного участника розыгрыша чековой лотереи — то обратился к фирме Mobilly, которая ее проводит. Однако там все подозрения также отвергли и заявили, что розыгрыш проходит честно, а система, с помощью которой ее проводят, регулярно проверяется на безопасность. Алгоритм чековой лотереи более благоприятен к документам, подтверждающим оплату услуг, поскольку VID уделяет этой сфере повышенное внимание.

Чековая лотерея действует в Латвии с июля 2019 года. Однако в следующем году ее планируется прекратить, поскольку Служба госдоходов отметила тенденцию сокращения количества участников, поэтому лотерею недопустимо сделать бременем для госбюджета.