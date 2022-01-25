Слова, антислова и крылатые выражения года. Подано 300 заявок на соискание этих званий

На конкурс слова, антислова и крылатого выражения года подано 300 заявок. Лауреаты будут названы 31 января на платформе Zoom, сообщает агентство LETA со ссылкой на Сообщество развития латышского языка Рижского латышского общества.

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В конкурсе участвуют латышские слова и выражения.

Конечно, в списке лидируют слова, связанные с Covid-19 — kontaktpersona (контактное лицо), sadarbspējīgs [pārslimošanas sertifikāts — сертификат о перенесенной болезни]. Поданы на рассмотрение и такие слова как antiņvakseri и izkovidēt.

Вошел в список претендентов и президент Латвии Эгилс Левитс с цитатой: "Половина наших жителей вакцинированы, другая половина — не вакцинирована. Те, кто вакцинирован, все больше и больше защищены, в свою очередь, те, кто не вакцинированы, тех, сейчас Covid, как говорится, возьмет по полной".

Вошло в обиход и слово valstspilsēta — как итог реализованной административно-территориальной реформы (АТР). Наиболее близкий перевод — город государственного значения, таких после АТР осталось в стране всего 7.

Запомнился и рекламный слоган — "Honda до 2050 года планирует достичь 0 погибших на дорогах". У стандартного выражения ceļa ziemas uzturēšanas darbi (работы по поддержанию состояния дорог зимой) появились свои почитатели, вероятно, после снежного декабря с нечищенными дорогами.

За право стать автором крылатого выражения года с Эгилом Левитсом конкурирует бывший министр образования и науки Илга Шуплинска, которая изрекла на фоне "удаленки" — "Что школьники не освоят в этом учебном году, то выучат в другой год".

Будет дана оценка и таким словам и выражениям как izglītojamie, izdzīvošanas nometne, atgriezeniskā saite, ūdens brīvkrāns, cietslēdze", primātīpašums, dzirdes cilpas.