Словения подарит Латвии пять километров забора с колючей проволокой

Для защиты восточной границы Словения подарит Латвии пять километров заграждения с колючей проволокой. Это предложил министр обороны Словении Матей Тонин на встрече с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

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На неформальной встрече министров обороны ЕС Матей Тонин ознакомился с ситуацией с потоком мигрантов через границы стран Балтии и Беларуси, и принял решение помочь Латвии.

"Я благодарен словенским коллегам за понимание и поддержку. Мы готовы поддержать Министерство внутренних дел и передать забор в его распоряжение", — сказал Пабрикс.

Как сообщалось, всего Латвии необходимо 37 километров такого забора на границе с Беларусью. Им закроют критические места. Пока что свои услуги по установке забора предложили семь коммерсантов, идет конкурс.