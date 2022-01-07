"Сложно привить 10 детей за один раз". Врач рассказала о проблемах с вакцинацией детей 5-11 лет

Вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет от Covid-19 затруднена из-за того, что в одном флаконе содержится слишком много доз вакцины, которые надо использовать за короткое время, рассказала в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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Она пояснила, что в каждом флаконе содержится десять доз, что означает — за один раз надо вакцинировать десять детей.

"К сожалению, собрать десять детей за один раз сложно, поскольку сейчас зима и есть и другие вирусы", — заявила Вейде.

Семейный врач указала, что даже если получается записать десять детей на один день, один из них заболевает и вакцинироваться не может.

"Однако это огромная проблема. Если было бы хотя бы по шесть доз или по одной, вакцинация проходила бы намного эффективнее", — отметила Вейде.

В целом интерес к вакцинации детей младшего возраста она охарактеризовала как небольшой. Вейде отметила, что инфектологи рекомендуют вакцинировать тех детей, у которых есть хронические заболевания. По сравнению со взрослыми, таких детей гораздо меньше.

"Родители здоровых детей все еще оценивают эту ситуацию, ищут больше исследований, доказательств. Я бы сказала, что они достаточно осторожны, но есть и те, кто хотят вакцинировать здоровых детей в возрасте 5-11 лет", — заявила Вейде.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения и Центрального статистического управления до 6 января в Латвии первую прививку от Covid-19 получили 3206 детей в возрасте от пяти до 11 лет — это 2,26% от всех проживающих в нашей стране детей на начало 2021 года.

Вакцинация детей 5-11 лет стартовала в Латвии 16 декабря.