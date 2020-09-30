Случаи Covid-19 вернулись в Лиепаю, Озолниекский, Салдусский и Стопиньский края, но во всех названных самоуправлениях их количество не превышает пяти, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Талсинском крае сейчас семь инфицированных, в Прейльском -шесть, хотя еще вчера в этих двух краях заболеваемости не превышала 1-5 случаев.

В минувшие сутки больше всего случаев Covid-19 выявлено в Даугавпилсе (41), в Риге (18), в Кулдигском крае (11), в Олайнском крае (9).

По два зараженных зарегистрированы в Стопиньском и Ропажском краях, по одному — в Юрмале, Лиепае, Елгаве, Царникавском, Гаркалнском, Огрском и Озолниекском краях.

Из вчерашних 95 случаев 18 зарегистрировано в возрастной группе 50-59 лет — 18. К возрастной группе 60-69 лет относятся 16 зараженных, 10-19 лет — 15, 30-39 лет — 13, 20-29 лет- 12, 40-49 лет — 11.

По пять случаев зарегистрировано в возрастных группах до девяти лет и старше 70 лет.