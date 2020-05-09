Случаи Covid-19 зарегистрированы в 74 краях
Foto: AP/Scanpix/LETA

Случай заболевания Covid-19 зарегистрирован еще в одном крае — Даугавпилсском, свидетельствуют статистические данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В целом случаи Covid-19 выявлены в 74 самоуправлениях.

Как сообщалось, за последние сутки выявлено два новых случая "Covid-19".

Вчера в Латвии сделано 2555 тестов на Covid-19. В целом с начала эпидемии проведен 75 571 анализ, Covid-19 подтвержден у 930 человек.

464 человека уже выздоровели, 18 человек скончались.

В течение последних суток госпитализирован один пациент с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 29 человек, у 27 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 109 человек, переболевших Covid-19.

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LETA

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