Случаи заболевания Covid-19 выявлены в каждом третьем самоуправлении Латвии

Случаи заболевания Covid-19 выявлены уже в 40 самоуправлениях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Это Елгавский, Талсинский, Тукумсский, Иецавский, Кегумсский, Алойский, Марупский, Руиенский, Резекненский, Лимбажский, Стопиньский, Сейский, Сигулдский, Огрский, Царникавский, Гаркалнский, Цесисский, Смилтенский, Айзкраукльский, Вецумниекский, Баускский, Коценский, Озолниекский, Олайнский, Мерсрагский, Кекавский, Марупский, Саласпилсский, Крустпилсский, Гробиньский, Кулдигский, Вентспилсский и Энгурский края, а также Лиепая, Рига, Юрмала, Елгава, Резекне, Екабпилс и Даугавпилс.

Больше всего инфицированных Covid-19 по-прежнему в Риге, где частота случаев заболевания составляет от 101 до 250, и в Юрмале — от 11 до 20 человек.

Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлено еще 25 случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 305 человек.

За прошедшие сутки пробы на Covid-19 взяты у 1046 человек, а в целом анализы на вирус сдали 12 748 человек.

Как сообщалось, на этой неделе эпидемиологи заявили, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19, когда во многих случаях не удается установить, как заразился человек.