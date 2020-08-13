Случай Covid-19 впервые выявлен в Ницском крае

В минувшие сутки случай заболевания Covid-19 впервые выявлен в Ницском крае, а также вновь зарегистрирован в Озолниекском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В каждом из краев заболело по одному человеку.

Два новых случая зарегистрированы в Юрмале, где число больных Covid-19 увеличилось до шести человек. Еще один новый случай выявлен в Риге, где общее количество больных Covid-19 выросло до 85 человек.

Два человека, у которых за прошедшие сутки выявлен вирус, входят в возрастную группу 30-39 лет, еще двое — 50-59 лет.

В целом случаи Covid-19 в настоящее время зарегистрированы в 40 самоуправлениях.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделан 2071 тест на Covid-19, выявлено четыре новых случая заболевания.

Один заболевший вернулся из-за границы, с тремя остальными ЦПКЗ контактирует, чтобы установить источник заражения.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 220 827 тестов на Covid-19, выявлено 1307 инфицированных. 1078 человек вылечились от Covid-19, 32 человека умерли.