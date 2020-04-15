Случай Covid-19 зарегистрирован в еще одном крае Латвии

За прошедшие сутки случай заболевания Covid-19 зарегистрирован еще в одном крае — Малпилском, свидетельствуют статистические данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В целом случаи Covid-19 выявлены в 64 самоуправлениях.

Больше всего заболевших в Риге — 365 человек. В Юрмале известно о 32 заболевших, в Елгаве — о 23. В Лиепае инфицированы 19 человек, в Салапсилсском крае — 17.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 666 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 878 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 29 896 человек.

В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из стационаров уже выписаны 44 пациента, переболевших Covid-19.