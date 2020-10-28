Слушателей концерта хора Латвийского радио ждет самоизоляция: больны четыре зрителя и девять хористов
Foto: Publicitātes foto

Всем посетителям концерта DIENA AUST. Latvijas Radio korim 80, прошедшего в цесисском Видземском концертном зале 17 октября в 19 часов, придется самоизолироваться, сообщает портал Lsm со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

У четырех присутствовавших на концерте зрителей выявлен коронавирус. Все они сидели на разных рядах и на разном удалении от сцены. Симптомы недомогания появились у этих слушателей через два-три дня после концерта. Ранее уже сообщалось о девяти заболевших хористах Латвийского радио.

Все побывавшие на концерте должны находиться в самоизоляции до 31 октября включительно и следить за своим самочувствием. Дополнительную информацию можно получить по тел. 26451885 (в рабочие дни с 8:30 до 21:00).

Риски заражения коронавирусом в результате репетиций или концертов хоров для окружающих — выше средних, выяснили ученые. Если инфицированный кричит или поет, респираторные частицы с вирусами разлетаются с большей скоростью на большие расстояния.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

9

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Latvijas Radio
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!