Слушателей концерта хора Латвийского радио ждет самоизоляция: больны четыре зрителя и девять хористов

Всем посетителям концерта DIENA AUST. Latvijas Radio korim 80, прошедшего в цесисском Видземском концертном зале 17 октября в 19 часов, придется самоизолироваться, сообщает портал Lsm со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

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У четырех присутствовавших на концерте зрителей выявлен коронавирус. Все они сидели на разных рядах и на разном удалении от сцены. Симптомы недомогания появились у этих слушателей через два-три дня после концерта. Ранее уже сообщалось о девяти заболевших хористах Латвийского радио.

Все побывавшие на концерте должны находиться в самоизоляции до 31 октября включительно и следить за своим самочувствием. Дополнительную информацию можно получить по тел. 26451885 (в рабочие дни с 8:30 до 21:00).

Риски заражения коронавирусом в результате репетиций или концертов хоров для окружающих — выше средних, выяснили ученые. Если инфицированный кричит или поет, респираторные частицы с вирусами разлетаются с большей скоростью на большие расстояния.