Служба: большинство котельных загрязняют воздух и неэффективно производят тепло

Большинство котельных загрязняют воздух и неэффективно производят тепло, к такому выводу пришла Государственная служба среды (ГСС).

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В ГСС отметили, что большинство жителей Латвии следующий отопительный сезон ждут с опасением - из-за событий в мире цены на теплоэнергию вырастут.

ГСС проводит государственную программу контроля качества воздуха под влиянием работы котельных. Результаты тестирования оборудования дают понять, что режим горения в котельных плохо отрегулирован, превышена концентрация отдельных химических веществ, а также не происходит эффективное производство тепла.

В этом году ГСС проверила 15 котельных, из них только пять отвечал требованиям охраны среды, а в 10 - превышен уровень загрязнения. Всем операторам было поручено привести в порядок оборудование и еще раз произвести замеры. В прошлом году служба проверила 31 котельную. Тогда нарушения были выявлены в девяти из них.

Всего в Латвии работает 3000 котельных. В ГСС указывают, что в ЕС сейчас действуют более строгие нормативы по охране окружающей среды и их введение требует более строгого контроля за действующим оборудованием. Перед каждым отопительным сезоном операторы должны отрегулировать оборудование, в свою очередь, замеры концентрации загрязнения согласно правилам Кабинета министров необходимо проводить раз в 3-5 лет.

Как отметила генеральный директор ГСС Элита Баклане-Ансберга, в условиях ожидания энергетического кризиса особенно важно, чтобы оборудование для производства тепла работало максимально эффективно. Она добавила, что у владельцев домов и жителей, по сути, одна цель - точно отрегулированный процесс горения, который позволит как можно меньше загрязнять воздух и эффективнее использовать ресурсы для производства тепла.