Служба финансовой разведки: участились случаи отмывания денег через публичные закупки и киберпреступления

Мошенничество, киберпреступления, злонамеренное использование детей в интернете, отмывание денег через публичные закупки — это лишь часть из участившихся во время кризиса Covid-19 преступлений, которые также оказывают влияние на предотвращение легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

Среди наиболее часто совершаемых мошеннических действий — выдача себя за чиновников, должностных лиц или представителей учреждения/компании, сбор средств для фиктивных благотворительных организаций и злонамеренное доведение компаний до неплатежеспособности.

Наиболее характерными для нынешнего кризиса киберпреступлениями являются фишинговые атаки, а также мошенничество в интернете.

Кроме того, в период кризиса Covid-19 часто отмечаются преступления, связанные со злонамеренным использованием детей в интернет-среде в целях получения прибыли, а также легализация нажитых преступным путем средств через публичные закупки.

Служба финансовой разведки напоминает, что пандемия Covid-19 может использоваться в качестве инструмента и прикрытия для преступной деятельности, ведь преступники быстро адаптировались и разработали методы использования кризисной ситуации в своих целях.