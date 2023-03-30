Служба госбезопасности Латвии ищет телохранителей для первых лиц государства и важных гостей
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Служба госбезопасности Латвии (VDD) приглашает мужчин и женщин выставлять свои кандидатуры на должность телохранителей.

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Что требуется от кандидатов? Им должно быть до 35 лет и они должны соответствовать требованиям Закона "Об учреждениях госбезопасности".

Эти требования, например, предусматривают, что должностным лицом или сотрудником учреждения государственной безопасности может быть лицо, являющееся гражданином Латвии, достигшее возраста 18 лет, владеющее латышским языком и хотя бы одним иностранным языком, а также имеющее высшее образование.

Также сотрудником спецслужб может стать лицо, состояние здоровья и психологические особенности, а также физическая подготовка которого достаточны для выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, эти лица должны соответствовать требованиям, изложенным в Законе "О государственной тайне", для получения специального разрешения на допуск к гостайне.

В рабочие обязанности телохранителей входит обеспечение безопасности как высших должностных лиц Латвийского государства, так и приглашенных высокопоставленных иностранных гостей.

Со своей стороны VDD обещает обеспечить кандидатам спецобучение, динамичную работу и конкурентоспособную заработную плату, но при этом конкретные суммы не называются.

Потенциальные кандидаты могут отправить свои заявки на электронную почту
miessargi@vdd.gov.lv

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