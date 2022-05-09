Служба госбезопасности: на данный момент нет информации о планируемых провокациях

В распоряжении Службы госбезопасности на данный момент нет информации о планах прокремлевски ориентированных лиц устраивать провокационные мероприятия в связи с 9 мая. Об этом телеканалу TV3 в понедельник утром заявил глава СГБ Нормундс Межвиетс.

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Межвиетс напомнил, что СГБ уже длительное время усиленно следит за событиями в обществе и мониторит информационное пространство. Таким образом служба получила сигналы о том, что отдельные лица планируют устроить провокации. С этими людьми были проведены превентивные беседы и на данный момент в распоряжении СГБ больше нет информации о планах прокремлевски настроенных лиц проводить такого рода мероприятия.

По словам Межвиетса, органы безопасности провели беседы с несколькими сотнями прокремлевски настроенных лиц, которые главным образом выражали свою позицию в социальных сетях и их риторика была агрессивной.

СГБ начала 15 уголовных процессов за поддержку преступлений РФ в Украине. С начала войны в "черный список" Латвии попали 80 лиц.