Служба госбезопасности: некоторые граждане России сообщают о мобилизационных повестках

Отдельные граждане России уведомляют Службу государственной безопасности (VDD) о направленных им мобилизационных повестках для призыва в российскую армию.

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Информация, полученная VDD, свидетельствует о том, что, несмотря на длительное пребывание этих лиц в Латвии, направленные им мобилизационные повестки были выданы их родственникам в России. Указанные граждане Российской Федерации были уведомлены о выданных повестках их родственниками.

Опрошенные лица заявили представителям Службы госбезопасности, что не хотят и не планируют возвращаться в Россию.

С учетом объявленной в России мобилизации, 22 сентября Минобороны Латвии призвало граждан РФ, находящихся в Латвии, немедленно сообщать в VDD о фактах получения повесток о призыве в российскую армию.

Служба госбезопасности напоминает, что по нормам Уголовного закона ЛР, граждане Латвии, в том числе лица с двойным гражданством, неграждане и иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, несут уголовную ответственность за службу в вооруженных силах России и участие в войне против Украины и ее жителей.