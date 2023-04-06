Служба госбезопасности призывает латвийцев в пасхальные выходные воздержаться от поездок в Россию и Беларусь

Служба государственной безопасности (VDD) призывает жителей Латвии не выезжать в Россию и Беларусь в предстоящие пасхальные праздники и напоминает о высоких рисках разведки и вербовки на территории этих стран, сообщили в VDD.

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VDD отмечает, что война России против Украины существенно повлияла на ситуацию с безопасностью в европейских странах, повысив риски и для безопасности Латвии. В связи с напряженностью в отношениях со странами Запада Россия и ее ближайший союзник Беларусь активизировали свои усилия по получению разведывательной информации о странах Запада, в том числе Латвии.

В этих целях спецслужбы России и Беларуси могут использовать латвийцев, находящихся на территории этих стран. VDD обращает внимание на то, что попытки могут быть предприняты уже на пунктах пограничного контроля, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников, представителей правоохранительных органов или любых других российских и белорусских учреждений.

VDD предупреждает, что российские и белорусские спецслужбы могут использовать угрозы, шантаж и другие незаконные методы на территории своей страны, чтобы попытаться вынудить латвийцев к сотрудничеству.

Также при поездке в Россию и Беларусь VDD не рекомендует брать с собой мобильный телефон, особенно если он содержит деловую или другую важную информацию. На пункте пограничного контроля могут быть получены данные с мобильного телефона, а также он может быть заражен шпионскими программами.

Более безопасно пользоваться мобильным телефоном с предоплаченной картой, которую после поездки можно выбросить. Также не следует брать с собой компьютер, флешки и другие электронные устройства.

VDD обращает внимание на то, что целью сотрудников спецслужб не всегда является вербовка человека. Они также могут получить важную информацию во время обычного разговора.

В случае подозрений на контакт с представителями российских или белорусских спецслужб VDD просит сообщать об этом по круглосуточному телефону 67 208 964 или по адресу электронной почты info@vdd.gov.lv.