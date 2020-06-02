Служба госбезопасности призывает не использовать китайские камеры видеонаблюдения

Камеры китайских производителей Hikvision и Dahua могут быть небезопасны, предупредила агенство LETA Служба госбезопасности (СГБ).

Служба госбезопасности призывает не использовать технологии, репутация и качество которых сомнительны и есть подозрения, что они могут несанкционированно собирать информацию. СГБ рекомендует не покупать продукты и услуги, связанные с безопасностью, произведенные за пределами ЕС и НАТО.

На прошлой неделе Cert.lv — ведомство, ответственное за предотвращение инцидентов в сфере IT-безопасности — предупредило, что при подключении камер Hikvision и Dahua к интернету нужно заботиться о дополнительных мерах безопасности. Литовский Центр национальной безопасности сообщил о том, что эти камеры, которые часто используются в литовских учреждениях, позволяют довольно легко подключиться к ним удаленно и наблюдать за изображением.