Служба госбезопасности просит граждан России, находящихся в Латвии, сообщать о полученных повестках

С учетом объявленной в России мобилизации Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) призывает граждан России, находящихся в Латвии, незамедлительно сообщать о получении повестки о призыве в российскую армию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно официальному заявлению президента России Владимира Путина, в агрессивную войну планируется вовлечь военнослужащих из запаса Вооруженных сил России и всех, кто служил в российской армии, всего около 300 000 человек.

СГБ напоминает, что, согласно нормам Уголовного закона, гражданами Латвии, в том числе лицам с двойным гражданством, негражданам и иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство в Латвии, грозит уголовная ответственность за службу в вооруженных силах России и участие в войне против Украины и ее жителей.

В случае с двойным гражданством, согласно Закону о гражданстве, у вовлеченных в такие преступления могут отнять гражданство Латвии.

Сообщить о полученной повестке можно по электронной почте dd@vdd.gov.lv или по круглосуточному телефону 67 208 964. СГБ гарантирует, что сохранить анонимность сообщающего.